Salzburg verliert im Wirbel von Marseille

Marseille. Bitter: Olympique Marseille gewann das Halbfinal-Hinspiel zur Europa League gegen Salzburg klar mit 2:0. Ein unnötiges Foul bescherte den Franzosen einen Freistoß, den Thauvin (15.) nach kapitalem Schnitzer von Keeper Walke ins Tor wuchtete. Der Ausgleich blieb wohl verwehrt, weil ein Elfmeter nicht gepfiffen wurde. Beim 2:0 durch N'Jie (63.) war Salzburgs Abwehr jedoch inexistent. Nun ruhen die Hoffnungen auf dem Rückspiel – in dieser Europacupsaison ist das Träumen weiterhin erlaubt.

Es verlangt jedem Fußballer Respekt ab, wenn 67.000 Zuschauer (700 aus Salzburg) kreischen, applaudieren oder pfeifen. Also war es nicht weiter verwunderlich, dass die Bullen-Fußballer in den ersten Minuten des Halbfinales in Marseille beeindruckt schienen. Die Geräuschkulisse im Stade Vèlodrome war einfach extrem. Was beim Aufwärmen begonnen hatte mit einzelnen Pfiffen, verwandelte sich im Spiel prompt zum Wirbel der Masse. Das darf, zum Verständnis, nicht unerwähnt bleiben: noch nie spielte Österreichs Serienmeister vor mehr Zuschauern.

Die Rollenverteilung war klar, Marseille griff prompt an. Die einzig vorab bekannte Schwachstelle, Ersatzkeeper Pelé, unterbrach den Wirbel mit einem Patzer (2.) nur kurz. Dann heulte wieder Jubel auf, Mitroglou (3.) aber stand im Abseits.

Plumpe Fouls – 0:1 nach einem Doppelfehler

Zum neunten Mal hat ein Bundesligaklub ein Europacup-Halbfinale erreicht, Marco Rose hatte sich etwas überlegt, ein 4-3-1-2-System gewählt. Nicht Schlager startete, sondern Wolf lauerte hinter Dabbur und Hwang auf Bälle. Sechs Positionen waren verändert im Vergleich zum 3:1 in Altach.

Anfangs schien es noch hilfreich gewesen zu sein, hier in der Gruppenphase (0:0) gespielt zu haben. zehn Minuten lang passte die Kontrolle. Doch das Bild wandelte sich schnell. Ramalho, Wolff und Hwang wussten sich bald nur noch mit Fouls zu helfen. Unnötig, plump, denn so eine Aktion bescherte Marseille einen Freistoß in Strafraumnähe: Payet flankte, Torhüter Walke segelte erschreckend deutlich vorbei, dazu übersah Ulmer Thauvin im Fünfmeterraum. Ein schrecklicher Doppelfehler. Sein Kopfball passte: 1:0 (15.). Dass seine Hand auch im Spiel war, ist letztlich nur eine Randnotiz.

Salzburg hatte kurzfristig Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Passspiel verloren. Die Franzosen spielten, konterten, attackierten. Sie führten unbestritten die Regie bei diesem Fußballfest. Salzburgs erster Kopfball in Richtung OM-Tor? Er gelang Caleta-Car nach einem Eckball (26.).

Lainer versuchte die Starre, das Gefangensein in der eigenen Spielhälfte aufzubrechen. Einem beherzten Solo folgte ein passabler Schuss. Nur Torhüter Pele (28.) widerlegte ein böses Gerücht. Er ist doch kein „Fliegenfänger“.

Kein Elfer, aber Gulbrandsen traf die Stange

Verstand Salzburgs Offensivspiel in dieser Europacupsaison zu gefallen, so gelang in Marseille zu wenig. Kaum Flanken, unpräzise Steilpässe, man fand gegen die dicht stehende Abwehr, organisiert von Ex-Bayern-Spieler Luiz Gustavo, kein Rezept. Und lief ein Konter (40.), verlor Hwang den Ball, weil er zu langsam war. Oder verzettelte sich der so engagierte Lainer. Hwang und Dabbur waren „abgemeldet“.

Warum es nach Wiederbeginn nach Foul von Keeper Pele an Hwang keinen Freistoß (46.) gab, wusste nur Referee Collum. Salzburg mühte sich im 55. Saisonspiel. Mit der Vision, die Saison – inklusive Finale am 16. Mai in Lyon – mit 63 zu beenden. Aber es gab keinen Elfmeter, als Lainer im Strafraum von Lopez (51.) gelegt wurde. Und keinen Torjubel, als Wolff (52.) haarscharf scheiterte.

Salzburg hat es in der zweiten Hälfte geschafft, Marseilles Angriffe zu unterbinden, selbst Druck zu machen. Man hatte sich auf Payet eingestellt, bloß eine Vorlage von ihm auf N'Jie (63.) genügte für das 2:0. Den Bullen gelang hingegen das wichtige Auswärtstor nicht. Gulbrandsen traf nur die Stange (75.).

Was geschieht jetzt im Rückspiel? Manndeckung für Payet, Offensive total? Jetzt ist Marco Rose gefragt – es bedarf wieder einer magischen Fußballnacht. (fin)



2. Halbfinale: Arsenal – Atletico Madrid 1:1 (Tore Lacazette, 61.; bzw. Griezmann 81.).