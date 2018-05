Franco Foda: „Salzburgs Aufbauarbeit hat Strategie“

Herr Foda, wie beurteilen Sie diese gewaltige Saison der Salzburger? Vor allem, was sind die Gründe dafür, dass es in der Europa League so gut geht?

Franco Foda: Um erfolgreich zu sein, müssen viele Parameter stimmen. Das ist bei Salzburg der Fall. Das fängt an beim Vorstand, geht über den Sportdirektor, Trainer bis zur Mannschaft. Man sieht, dass sie Teamgeist hat, dass jeder dem anderen etwas gönnt. Jeder ist bereit, für den anderen mitzuarbeiten. Die Spieler sind topfit, der Trainer hat sie im Griff, sie spielen variabel. Ihr Erfolg ist kein Zufall, sondern das Produkt langjähriger Arbeit. Man sieht den Aufbau über Liefering, Salzburg und Leipzig. Das ist eine Strategie!

Es ist also nicht bloß zusammengekaufter Erfolg?

Nein, überhaupt nicht. In den Anfangsjahren haben sie teure Stars geholt, die aber schon auf dem absteigenden Ast waren. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren verändert, weil mittlerweile alle Klubs in Österreich Ausbildungsvereine sind. Die besten Spieler gehen ins Ausland, siehe Mane, Kampl, Soriano oder Keita. Salzburg hat die Strategie verfolgt, immer junge Spieler hochzuziehen, die in Liefering ausgebildet wurden, mit Haidara, Schlager oder Hwang. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dass sie jetzt international so gut performen, hängt damit zusammen, dass sie ein sehr starkes Gefüge haben, dass die Jungen sich schnell weiterentwickelt haben. Und, dass sie über einen extrem guten Trainer verfügen.

Wie schätzen Sie Salzburgs Chancen ein im Rückspiel gegen Marseille? Was muss besonders berücksichtigt werden?

Fakt ist, dass man Salzburg alles zutrauen kann. Es gibt der Mannschaft Selbstvertrauen, wenn man schon einmal erlebt hat, dass man ein Spiel drehen kann, wie gegen Lazio Rom. Gut, die Ausgangsposition ist ein wenig schwieriger, weil nach dem 0:2 in Marseille das Auswärtstor fehlt. Aber trotz allem traue ich ihnen zu, dass sie ins Endspiel kommen. Die Mannschaft wird euphorisiert spielen, das Publikum steht voll dahinter. Da ist zu sehen, welche Begeisterung in Österreich entstehen kann, wenn es besondere Spiele gibt.

Ist es gut oder schlecht für eine Liga, wenn ein Verein über Jahre dermaßen dominiert?

Das ist in anderen Ligen auch der Fall. England, Deutschland, Spanien. Du musst einfach immer versuchen, den Abstand möglichst gering zu halten oder ihn zu reduzieren. Mit Sturm Graz ist das in den letzten zwei Jahren auch gelungen.

Salzburg verliert jeden Sommer Spieler, ist in der Champions-League-Qualifikation an zig Teams gescheitert. Wie sehen Sie diese Problematik?

Das wird in Österreich immer der Fall sein. Wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt, weckt das Begehrlichkeiten. Ich habe festgestellt, dass der österreichische Markt für das Ausland extrem interessant ist. Du bekommst Spieler, die günstig sind und es wird registriert, dass in Akademien gute Arbeit geleistet wird. Das trägt Früchte. Es gibt auch in Österreich viele gute Talente. Irgendwann kommen die großen Ligen, dann hast du keine Chance, die Topspieler zu halten. Es gehen Talente aber auch nach Salzburg, weil sie es als Entwicklungssprung sehen. Das hat zuletzt sehr gut funktioniert.

Das heißt, die Behauptung, Salzburg sei eine monströse Marketingmaschine, ist Blödsinn?

Es gibt viele Mannschaften, die extrem viel Geld haben, aber wenig draus machen. Man muss das Tiefgründige sehen, worauf der Herr Mateschitz, worauf sie bei Salzburg Wert legen. Nicht nur, dass sie die besten jungen Spieler holen. Da geht es um Ausbildung, um Betreuung. Sie sind sehr bemüht, dass es den Spielern gut geht. Sie bewerten Spieler als Menschen. Wenn man das sieht, kann ich das tatsächlich nicht bestätigen.

Salzburg könnte also auch Vorbild für andere Klubs sein?

Man kann alles machen, auch in kleinerem Rahmen. Das ist immer möglich, auch wenn man nicht über die finanziellen Mittel von Salzburg verfügt. Es ist möglich, auch mit weniger viel zu erreichen. Das Wichtigste ist, dass man eine klare Struktur, einen klaren Plan hat. Und das über Jahre.

Was kann das Nationalteam vom Erfolgsmodell Salzburg lernen?

Was Salzburg richtig gut macht, ist, wie sie diesen Spagat hinkriegen zwischen den großen Spielen und dem Alltag, wo sie dann vor 2000, 3000 Zuschauern antreten müssen. Trotzdem sind sie voll konzentriert, fokussiert und gewinnen ihre Spiele. Es kam kein Einbruch. Das kann man mitnehmen.

Welche Erwartungen haben Sie für die Testspiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien?

Wir spielen gegen die besten Teams der Welt. Deutschland ist aktueller Weltmeister, Brasilien hat die meisten Turniere gewonnen, Russland ist der Gastgeber. Was die Aufgabe schwieriger macht, ist die Konstellation in der Vorbereitung. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Wir wissen, was Brasilien und Deutschland für Qualitäten haben, da gibt es einiges zu berücksichtigen. Aber wir wollen zeigen, was wir können, wir wollen entschlossen auftreten.

Was bedeutet es für Sie, gegen Deutschland anzutreten?

Generell ist dieser Lehrgang etwas ganz Besonderes. In Brasilien habe ich mein erstes Länderspiel gemacht. Für Deutschland habe ich zwei Länderspiele absolviert. Jogi Löw war mein Trainer in Stuttgart. Und gegen den russischen Teamchef Stani Tschertschessow habe ich selbst noch gespielt. Das sind schon Besonderheiten.

Braucht Wien ein neues Nationalstadion?

Es wäre sehr gut, wenn Neues entsteht. Das wird aber ohnehin diskutiert und ich glaube, dass da alle dafür sind. Es wäre der nächste Mosaikstein, um wieder einen Schritt nach vorne zu kommen.

Wäre Zlatko Junuzovic wieder ein Thema, wenn er jetzt nach Salzburg kommt?

Er hat ja selbst aufgehört, auch aus privaten Gründen, das muss man akzeptieren?

Wäre das eine Ausnahme oder eine Trendwende, wenn jetzt ein 30-Jähriger geholt wird?

Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Die wissen schon, was sie tun. Aber generell ist es schon gut, wenn du einen erfahrenen Spieler hast. Wichtig ist, dass dieser dann noch hungrig ist, dass er noch etwas erreichen will. Sie müssen gierig sein.

Per Mertesacker hat kürzlich gesagt, der Druck im Fußball werde immer größer, Leute zerbrechen. Wie sehen Sie dieses Thema?

Druck ist natürlich da. Jeder geht damit anders um. Deshalb ist es für einen Trainer extrem wichtig heute, nicht nur eine Spielidee zu haben, sondern auch eine Philosophie, wie Menschen zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Soziale Kompetenz spielt eine große Rolle. Du musst den Spielern Hemmungen nehmen, vielleicht auch den Druck. Zum Fußball gehören Siege, aber auch Niederlagen. Ein Trainer muss eigentlich alles können, ein Gefühl haben. Du musst es schaffen, an die Spieler heranzukommen. Und ich komme mit schwierigen Spielern relativ gut klar. Die Mannschaft steht im Vordergrund, aber du musst zu jedem einen anderen Zugang haben.

Wie ist es Ihnen gelungen, David Alaba seine neue Rolle schmackhaft zu machen?

Er ist ein Superjunge. Ich bin zu ihm gefahren und er hat mir erklärt, wie gern er für Österreich spielt. Ich habe ihm meine Ideen erklärt und ich glaube, dass er im ersten Spiel alles sehr gut umgesetzt hat. Aber er kann mehrere Positionen gut besetzen, er hat viele Optionen.

Dulden Sie Star-Ruhm innerhalb der Mannschaft?

Nun, es bilden sich immer Hierarchien. Eigenheiten muss man einem lassen. Aber es gibt im Nationalteam Regeln, jedoch innerhalb dieser müssen sie sich auch frei bewegen können. Ich will ja, dass die Spieler auch auf dem Platz Freiheiten haben, um dort ihre Kreativität ausleben zu können. Marko Arnautovic ist auch ein intuitiver Spieler, der Dinge macht, mit denen keiner rechnet. Das macht ihn stark und diese Spieler liebe ich. Aber sie müssen wissen, dass sie auch für ihr Land auftreten und dementsprechend müssen sie sich dann auch verhalten. Auf dem Platz und außerhalb.

Wie ist ihr Verhältnis zu den Spielern? Sind Sie der kumpelhafte Typ oder der seriöse Vorgesetzte?

Alles. Ein Trainer muss unberechenbar sein. Die Spieler dürfen nie wissen, was kommt. Es hängt sehr von der jeweiligen Situation ab. Ein Spieler kann immer zu mir kommen, aber ein Trainer muss auch Entscheidungen treffen. Man muss die richtige Mischung finden.

Fußballnationalspieler erkennt man an den Kopfhörern und an den Beratern, die um sie herumschwirren. Ist das in Ihren Trainingslagern auch so?

Das ist die neue Generation, da sollte man nicht zu empfindlich sein. Es gibt klare Regeln, beim Essen etwa. Also dass sie hier kein Handy benutzen, sondern normal kommunizieren. Wir haben ja früher auch ohne Handy gelebt.

Sie haben italienische und deutsche Wurzeln, leben aber schon sehr lange in Österreich. Wer sind Sie?

Ich glaube, ich habe von allem etwas. Durch meine Zeit in Österreich bin ich wohl gelassener geworden in vielen Situationen.

Als etwas typisch Deutsches gilt die Siegermentalität. Wie sehr ist es möglich, den Österreichern eine solche beizubringen?

Ich habe immer klare Ziele und ich glaube, dass du intern die Ziele klar formulierst. Wenn du dir kein Ziel steckst, kannst du danach nicht enttäuscht sein.

Was ist Ihr Ziel?

Ich will versuchen, in der Nations League zu gewinnen und dass wir uns für die EM und WM qualifizieren. Ich will auch die nächsten Spiele gewinnen, egal, wie groß der Gegner ist. Der Glaube ist wichtig.

Dieses Interview fand in Ehrenhausen in Kooperation mit den Bundesländerzeitungen statt.