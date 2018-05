West Ham machte wichtigen Schritt zum Klassenerhalt

West Ham United spielt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Saison in der Fußball-Premier-League. Der Tabellen-15. gewann am Samstag bei Leicester City 2:0 und verbesserte sich auf 38 Punkte. Marko Arnautovic, der einmal an die Latte schoss, war bis zur 79. Minute im Einsatz. Beim Heimteam spielte Christian Fuchs durch, Aleksandar Dragovic wurde in der 46. Minute eingetauscht.

In großen Sorgen ist weiterhin Swansea City (17.), das in Bournemouth 0:1 verlor. Die Waliser dürfen aber wie West Bromwich Albion (19.) nach einem Last-Minute-Sieg gegen Tottenham Hotspur noch auf den Klassenverbleib hoffen. Jake Livermore traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:0. Damit blieb West Bromwich zum fünften Mal in Serie ungeschlagen.

Für Tottenham indes könnte es im Rennen um einen Platz in der Champions League nach der Blamage beim bisherigen Schlusslicht noch einmal eng werden. Verfolger Chelsea könnte am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Liverpool bis auf zwei Zähler an den Tabellenvierten heranrücken.

Abstieg: Tristesse in Stoke

Stoke City steht seit Samstag als Absteiger aus der Premier League fest. Der Fußballclub aus den englischen Midlands musste sich in der 37. und vorletzten Runde vor eigenem Publikum Crystal Palace 1:2 geschlagen geben, nachdem man zur Halbzeit noch in Führung gewesen war. ÖFB-Teamspieler Moritz Bauer spielte für die "Potters" durch, Kevin Wimmer stand nicht im Kader.

Stoke City hatte zehn Jahre in Folge im Oberhaus gespielt. Das letzte Saisonspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Paul Lambert in der kommenden Woche bei Swansea City. Der Club aus Wales befindet sich noch in Abstiegsgefahr.

Manchester United hat sich in der Fußball-Premier-League mit einer 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Brighton blamiert. Der Deutsche Pascal Groß sicherte dem Neuling, der ohne Markus Suttner antrat, mit seinem Tor den vorzeitigen Klassenerhalt in England. United zeigte über weite Strecken eine schwache Partie und ließ im Kampf um Platz zwei die Türe für Liverpool und Tottenham einen Spalt breit offen.