Sturm gewinnt ÖFB-Cupfinale nach Verlängerung

Sturm Graz hat Salzburg das fünfte Double in Folge vermasselt. Im ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt fielen in der regulären Spielzeit keine Tore, der Meister musste in Unterzahl (Gelb-Rot Ramalho 71.) schließlich den Gegentreffer hinnehmen. Stefan Hierländer erzielte nach schöner Vorarbeit von Potzmann das Goldtor und besiegelte den ersten Titelgewinn für die Grazer seit 2011 und den ersten Cupsieg seit 2010.

Verspäteter Beginn

Der Beginn des Spiels hat sich aus einem ungewöhnlichen Grund um 15 Minuten auf 20.45 Uhr verzögert. Das Problem war ein übergroßes Transparent der Sturm-Fans, das von der Feuerwehr nicht offiziell abgenommen wurde, weil es offenbar leicht entflammbar war.

Die Anhänger weigerten sich jedoch, das Transparent abzuhängen, woraufhin die Polizei den gesamten Sektor sperrte. Schließlich wurde das Utensil nach Rücksprache mit den Behörden doch zugelassen. Allerdings verzögerte sich dadurch der Einlass der Sturm-Fans ins Stadion. Deshalb und aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens entschied man sich zu einer Verschiebung um eine Viertelstunde.

(APA/red)