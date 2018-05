Rapids Negativserie gegen Salzburg hält an

Die letzten elf Duelle mit Salzburg konnte Rapid nicht gewinnen, dieser Negativserie wollten die Hütteldorfer am Sonntag ein Ende setzen. Trainer Goran Djuricin ging Risiko und setzte in der Abwehr auf eine Dreierkette mit Bundesliga-Debütant Mert Müldür, 19, neben Max Hofmann und Ljubicic, sowie Kuen und Thurnwald auf den Außenpositionen. Das Experiment war bereits nach vier Minuten gescheitert, als Farkas nach inkonsequenter Abwehrarbeit zum 1:0 für den Meister abstaubte.

Die neu formierte Rapid-Abwehr konnte die Unsicherheit auch in der Folge nicht ablegen und Salzburg bespielte die freien Räume hinter den aufgerückten Außenverteidigern konsequent. Nach neuerlicher Verwirrung schloss Dabbur aus kurzer Distanz ab (13.), Gulbrandsen enteilte Ljubicic und stellte per Heber auf 3:0 (26.). Nach einer guten halben Stunde war der erste Auftritt von Müldür ebenso wie von Kuen verletzungsbedingt vorbei, Djuricin nutzte die Gelegenheit und stellte auf Viererkette um. Bis auf einen Stangenschuss von Murg (12.) schaute jedoch wenig heraus.

Salzburg hat in dieser Saison 21 Pflichtspiele mehr als die Hütteldorfer absolviert, den Titel längst in der Tasche und wirkte dennoch gedankenschneller und aggressiver als der Gegner. Erst nach der Pause nahmen die Gäste Tempo heraus, Rapid konnte daraus jedoch nur bedingt Kapital schlagen. Die großen Chancen blieben daher aus, ein Yabo-Freistoß ging an die Latte. Pünktlich zur Rapid-Viertelstunde traf Berisha nach Schwab-Zuspiel und befeuerte noch einmal die grün-weißen Hoffnungen. Als ein Elfmeterfoul an Murg nicht gepfiffen wurde und Dabbur im Gegenzug zum 4:1 (82.) traf, war die Partie endgültig entschieden.

Mit der Niederlage ist Sturm Graz nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen, Rapid geht mit einem Punkt Vorsprung auf den viertplatzierten LASK in die letzten zwei Runden.

(swi)