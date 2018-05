Alabas Vater zu Real-Gerüchten: "Ist kein Geheimnis"

In den andauernden Spekulationen um einen möglichen Vereinswechsel von ÖFB-Star David Alaba hat sich nun dessen Vater zu Wort gemeldet. Gegenüber der spanischen Sport-Tageszeitung AS meinte George Alaba am Freitagabend: "Jeder weiß, dass Real Madrid wirklich an David interessiert ist. Aber ich kann im Moment darüber nicht mehr sagen."

Alabas Vertrag bei Bayern München läuft noch bis 2021. Über einen Tapetenwechsel beim 25-jährigen Wiener wird dennoch seit Monaten spekuliert. Der als enger Berater seines Sohnes tätige George Alaba will "einmal schauen was im Sommer passiert. Nun ist nicht der Zeitpunkt, über Interessenten zu sprechen. Dass Madrid interessiert ist, ist kein Geheimnis. Aber es gibt nicht mehr zu sagen."

Alaba wechselte 2009 von der Austria in die Nachwuchsabteilung der Münchner. Mit den Bayern hat er einmal die Champions League (2013) und inzwischen sieben Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

(APA)