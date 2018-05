Fußball: Salzburg fixiert Bundesliga-Punkterekord

Red Bull Salzburg hat vor der offiziellen Meisterparty einen neuen Bundesliga-Punkterekord aufgestellt. Die Salzburger halten nach einem erst in der 95. Minute durch Fredrik Gulbrandsen fixierten 1:0-Zittersieg am Sonntag gegen Mattersburg vor der 36. und letzten Runde bei 83 Punkten. Die bisherige Bestmarke hatte die Wiener Austria seit der Saison 2012/13 mit 82 Zählern gehalten.

Salzburg beendete damit die Heimsaison ungeschlagen, neben 14 Siegen gab es vier Remis. Nach Schlusspfiff bekamen die "Bullen" zum fünften Mal in Serie von der Ligaspitze den Meisterteller überreicht. Wie die Salzburger tritt auch Sturm Graz im Sommer in der Champions-League-Qualifikation an, im letzten Heimspiel jubelte der Vizemeister über einen 2:0-Heimsieg gegen die Admira.

Die letzte offene Entscheidung fiel ebenfalls am Sonntag, Rapid sicherte sich Rang drei und muss daher erst in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League in den Europacup einsteigen. Beim 4:1-Erfolg gegen Altach trug sich auch noch "Joker" Steffen Hoffmann in seinem letzten Ligaheimspiel im Rapid-Dress in die Schützenliste ein. Der LASK muss sich nach einer überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen den WAC mit Rang vier begnügen. Zwei Punkte fehlen den Linzern noch auf den Aufsteiger-Punkterekord von Altach.

Neben dem Vorletzten aus dem Lavanttal holte auch Schlusslicht St. Pölten drei Punkte. Die Niederösterreicher setzten sich gegen die Wiener Austria mit 2:0 durch und fügten den weiter schwächelnden Favoritner bereits die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen zu.

