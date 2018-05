Zidane gegen Klopp – Duell der Kulttrainer

Madrid. Jürgen Klopp weckt vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid auch beim Gegner Emotionen. Der Liverpool-Coach fasziniert, Amtskollege Zinedine Zidane, Weltmeister Toni Kroos und andere Real-Akteure zollten dem Deutschen Respekt und Anerkennung. Es klang nach formeller Höflichkeit. Ob ihm aber am Samstag in Kiew (20.45 Uhr, live ORF1) der große Coup gelingt?

Zidane könnte als erster Trainer zum dritten Mal in Serie die Champions League gewinnen. Auf die Frage eines Journalisten, ob seine Weltauswahl aufgrund der Erfolgsserie satt sei, entgegnete Zidane energisch: „Niemand kann behaupten, dass wir weniger Hunger auf Erfolg haben als andere. Wie kann man mir nur sagen, dass Liverpool hungriger ist. Das gibt es nicht!“

Aber, in einem europäischen Finale zogen die Königlichen zuletzt 1981 den Kürzeren – gegen Liverpool. Diesmal soll es anders laufen. „Liverpool ist tough, aggressiv und physisch stark“, außerdem habe der Gegner mit Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané sehr schnelle und technisch versierte Stürmer, analysierte „Zizou“, der seit Anfang 2016 die Fäden an Reals Seitenlinie zieht. Dass man zum dritten Mal in Serie das CL-Finale erreicht habe, sei „verrückt“.