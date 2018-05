Austria bezahlt Anhänger, damit er nicht zur Stadioneröffnung kommt

10.000 Euro bezahlt Austria Wien einem Anhänger, damit er am 13. Juli nicht zum Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund in der umgebauten Generali Arena kommt. Alexander Christian hat seit Jahren Hausverbot, Freunde von ihm sind Mitglied im rechtsextremen Fanklub "Unsterblich", er selbst jedoch nicht, wie der 35-Jährige in einem Bericht des "Kurier" betont.

Christian hatte sich am Crowdfunding für den Umbau des Stadions beteiligt, den Spendern wurde damals eine Karte für das Eröffnungsspiel versprochen. Austria verwies auf das geltende Hausverbot, ein Gericht gab jedoch dem Fan recht. Nun haben sich beide Partien auf einen Vergleich geeinigt. Neben Zahlung und Übernahme der Prozesskosten erhält der Wiener auch zwei Karten für die Partie, muss sie aber an "unverdächtige" Personen weitergeben.

Christian wird das Spiel vor dem Fernseher verfolgen. "So eine Bezahlung für das Nichterscheinen im Stadion – das ist wohl weltweit einzigartig", sagt er. Bei der Austria ist das Thema mit der Überweisung abgehakt. "Es gibt bei gewissen Themen eine Null-Toleranz-Linie und von der weichen wir auch künftig nicht ab", sagt Austria-Vorstand Markus Kraetschmer.

>>> Zum Artikel auf kurier.at

