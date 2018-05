FIFA lädt Bewerber für WM 2026 nach Zürich ein

Die möglichen Ausrichter der Fußball-WM 2026 sollen bei einem FIFA-Treffen Fragen zu ihren Bewerbungen beantworten. Vertreter der Dreier-Bewerbung aus Mexiko, Kanada und den USA sowie marokkanische Offizielle wurden vom Fußball-Weltverband für Mittwoch nach Zürich eingeladen. Ein spezielles Evaluierungsgremium untersucht die Eignung der Kandidaten.

Der Kommission gehören unter anderem FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura und ihr Stellvertreter Zvonimir Boban an. Der Gastgeber der WM in acht Jahren wird am 13. Juni beim Kongress in Moskau gewählt.

(APA/DPA)