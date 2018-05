Werner Grabherr tritt bei Altach die Nachfolge von Klaus Schmidt an. Der 32-Jährige war bereits länger im Gespräch, in der Saison 2016/17 hatte er nach dem Abgang von Damir Canadi interimistisch übernommen. Damals fehlte Grabherr die notwendige Uefa-Pro-Lizenz, nun wurde er in den Kurs aufgenommen.

(APA)