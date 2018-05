"Ohrfeige", "Farce": Kritik nach Lizenz für Hartberg

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat Dienstagabend dem von TSV Prolactal Hartberg eingebrachten Klagebegehren auf Erteilung der Lizenz für die höchste Fußball-Spielklasse in der Saison 2018/19 stattgegeben. Die Steirer steigen damit auf, zwischen dem Zehnten der Bundesliga (St. Pölten) und dem Dritten der zweiten Liga (Wiener Neustadt) kommt es am 31. Mai und 3. Juni zu einer Relegation. Das sorgt nicht nur für Begeisterung.

Niederösterreichs Sportlandesrätin Petra Bohuslav äußerte sich kritisch zur Lizenzvergabe an Hartberg. Die Entscheidung stelle den gesamten Lizenzierungsprozess infrage. "Zuerst die Bedingungen nicht erfüllen und erst nach zwei negativen Entscheidungen seinen Verpflichtungen nachkommen - damit wird die Lizenzvergabe zu einer Farce", wurde Bohuslav in einer Aussendung ihres Büros zitiert.

"Ohrfeige" für Wr. Neustadt

Leidtragende seien engagierte Funktionäre, Spieler und Fans jener Vereine, die sich an die Lizenz-Vorgaben der Bundesliga zeitgerecht halten und im Vorfeld hart dafür arbeiten würden, so Bohuslav. Auch der Zeitpunkt der Entscheidung sei äußerst problematisch: "Erst wenige Stunden vor den wichtigen Relegationsspielen Klarheit zu schaffen, ist bedenklich." Aus sportlicher Sicht und aus Sicht der Fans könne man nur hoffen, dass die Bundesliga und die zuständigen Gremien aus der Geschichte lernen würden.

Auch Wiener Neustadts Bürgermeister sprach von einer "Ohrfeige" für den Club aus seiner Stadt. Bei Nicht-Erteilung der Lizenz, und danach hatte es nach zwei Instanzen der Bundesliga-Gerichtsbarkeit zunächst ausgesehen, wäre der SC Wr. Neustadt der erste Profiteur gewesen und direkt aufgestiegen. So muss der Club in die Relegation gegen den Bundesliga-Letzten SKN St. Pölten. Das erste Spiel findet bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) in Wr. Neustadt statt.

"Die heute getroffene Entscheidung ist für mich nicht nachvollziehbar und stellt eine Ohrfeige für den SC Wiener Neustadt sowie für die Anstrengungen der Stadt Wiener Neustadt dar, die Ligakriterien zu erfüllen", verlautete Bürgermeister Klaus Schneeberger. "Insbesondere die Spieler und der engagierte Vereinsvorstand haben sich diese Vorgangsweise nicht verdient."

Hartberg "überglücklich"

Naturgemäß anders sah das die Präsidentin des TSV Hartberg. "Wir sind überglücklich! Wir haben die letzten Monate sehr hart dafür gearbeitet, alle Anforderungen zu erfüllen", sagte Brigitte Annerl. "Wir haben etwas Großartiges erreicht, was uns sehr stolz macht", ergänzte Annerl. Die Clubchefin bedankte sich in einer Aussendung bei der Mannschaft, "dem Land Steiermark mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Stadtgemeinde Hartberg, unseren Sponsoren und natürlich unseren treuen Fans". Für die Club-Verantwortlichen beginnt jetzt eine intensive Phase, steht das Team nach dem Abgang von Christian Ilzer doch ohne Trainer da. Auch einige Spieler dürften den Verein verlassen.

Gearbeitet werde bereits am Stadion. Zu Wochenbeginn startete der Umbau sowie die Sanierung des Rasens, teilte der Verein mit.

(APA)