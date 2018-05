Fußball-WM: FIFA strich saudischen Schiedsrichter von Turnierliste

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat den unter Korruptionsverdacht stehenden saudischen Schiedsrichter Fahad Al Mirdasi von der WM-Liste gestrichen. Der Referee erfülle nicht mehr die Kriterien, um für einen Einsatz in Russland geeignet zu sein, hieß es am Mittwoch von der FIFA-Schiedsrichter-Kommission. Al Mirdasi war in seiner Heimat lebenslang gesperrt worden.

Untersuchungen hätten gezeigt, dass er Bestechungsgeld per Whatsapp-Kurznachricht vom Präsidenten des Clubs Al Ittihad eingefordert habe, hieß es vor zwei Wochen vom saudischen Verband. Im Gegenzug wollte der 32-Jährige bei einem Pokalfinale zugunsten von Al Ittihad pfeifen. Nach Angaben des Verbands gestand der Schiedsrichter.

Die FIFA strich gemeinsam mit Al Mirdasi auch die beiden für die WM vorgesehenen Assistenten aus Saudi-Arabien. Ein Referee soll nicht nachnominiert werden. Die Assistenten Mohammed Al Abakry und Abdulah Al Shalwai werden durch Linienrichter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan ersetzt.

(APA/dpa/AFP)