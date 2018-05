Zidane verlässt Real Madrid nach drei Champions-League-Siegen

Zinedine Zidane ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Fünf Tage nach dem dritten Triumph in der Champions League erklärte der Franzose seinen Rücktritt beim spanischen Spitzenklub. "Real Madrid hat mir alles gegeben und ich werde ihn immer unterstützen und nahe verfolgen. Diese Entscheidung mag für viele keinen Sinn ergeben, für mich aber schon. Ich brauche eine Veränderung. Und die Spieler auch", erklärte Zidane.

Zidane hatte Real im Jänner 2016 als Nachfolger des glücklosen Rafael Benitez überraschend übernommen und zu insgesamt neun Titeln geführt. In dieser Saison reichte es in der spanischen Meisterschaft nur zu Rang drei, dafür triumphierten die Spanier zum dritten Mal in Folge in der Champions League.

"Er braucht eine Pause und die hat er sich auch verdient", meinte Klubpräsident Florentino Perez, der nach eigener Aussage schockiert über die Entscheidung war. "Aber ich bin mir sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird."

