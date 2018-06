Der feste Glaube an die nächste Überraschung

Klagenfurt/Wien Österreichs Fußballnationalspieler haben sich am Samstagabend mit einem wahren Hochgefühl in drei freie Tage verabschiedet. Der historische 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland darf ausgekostet werden, ehe am Sonntag (16 Uhr, live ORF eins) mit Brasilien in Wien die nächste Bewährungsprobe wartet. „Das wird noch einmal ein richtiger Härtetest für uns“, betonte Martin Hinteregger. Tritt man gegen die Seleção ähnlich auf wie gegen die DFB-Elf, „wird es wieder etwas ganz Gutes für uns werden“, meinte der Augsburg-Legionär, der mit seinem spektakulären Ausgleichstreffer den Glauben an die Überraschung bestärkt hatte.



Die ersten Monate der Ära Franco Foda sind hoch zufriedenstellend verlaufen, ein Stück weit ist auch die unter Marcel Koller entfachte und dann verloren gegangene Euphorie zurückgekehrt. Foda lebt die Einstellung vor, seine Spieler ziehen mit. „Ich glaube, dass wir eine unglaubliche Mentalität innerhalb der Mannschaft haben“, sagte Siegtorschütze Alessandro Schöpf über das Erfolgsgeheimnis. Der Wille, sich zu beweisen, wurde neu entfacht. Selbst jedes Trainingsspiel möchte jeder Spieler immer für sich entscheiden. „Das übertragen wir dann auch ins Spiel. Ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist.“



Mittwochnachmittag wird in Bad Tatzmannsdorf wieder trainiert. Bis dahin soll die Mannschaft in Eigenverantwortung gut regenerieren, bevor Sonntagnachmittag der Rekordweltmeister im Prater gastiert. „Gegen Brasilien werden wieder 100 Prozent gefragt sein. Wenn einer nur 90 Prozent macht, werden wir verlieren“, versicherte Aleksandar Dragović.

Beim bisher letzten Duell mit den Brasilianern 2014 in Wien (1:2) hatte Dragović einen Elfmeter verwertet, am Ende reichte es aber nicht für einen Achtungserfolg. Für die Seleção ist es der letzte Test vor der WM, die Südamerikaner treffen in ihrer Gruppe auf die Schweiz, Costa Rica und Serbien. Die beiden jüngsten Tests gegen Russland (3:0) und Deutschland (1:0) wurden gewonnen, das Spiel gegen Kroatien am Sonntag fand nach Redaktionsschluss statt. (cg/ag.)