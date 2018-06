Brasilien schlägt Kroatien: Neymar krönt Comeback mit Tor

Stürmerstar Neymar hat ein vollends gelungenes Comeback in Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Eine Woche vor dem Test-Länderspiel gegen Österreich in Wien setzte sich der Rekordweltmeister in Liverpool gegen Kroatien mit 2:0 (0:0) durch. Der zur Pause eingewechselte Neymar schoss in der 69. Minute das Führungstor der Selecao, Roberto Firmino besorgte in der Nachspielzeit den Endstand.

Neymar hatte sein bis dato letztes Spiel am 25. Februar in der französischen Liga gegen Olympique Marseille gemacht. Anschließend war der 26-Jährige von Paris Saint-Germain wegen einer Mittelfußverletzung und anschließender Operation ausgefallen. Ohne ihren Star lieferten die Brasilianer in der ersten Spielhälfte im Stadion an der Anfield Road eine matte Vorstellung ab.

Kroatien fand im Duell zweier WM-Starter durchaus Chancen auf die Führung vor, während die Südamerikaner Probleme hatten, ihr Offensivspiel aufzuziehen. Roma-Torhüter Alisson erwies sich immerhin als sicherer Rückhalt. Nach Wechseln auf beiden Seiten - bei Kroatien kam u.a. Salzburgs Duje Caleta-Car - zeigte Neymar dann sein ganzes Können. Nach Pass von Willian verschaffte er sich mit einem Antritt im Strafraum Platz und hämmerte den Ball unhaltbar unter die Latte.

Für Neymar war es sein 54. Treffer im Trikot Brasiliens. Ein Tor fehlt ihm damit noch auf Romario, einzig Ronaldo (62) und Pele (77) sind noch außer Reichweite. Den Schlusspunkt setzte schließlich der ebenfalls eingewechselte Hausherr Firmino vom FC Liverpool per Lupfer. Neymar hat sich nach seinem gelungenen Comeback zufrieden gezeigt. "Ich bin bei 80 Prozent", sagte der 26-Jährige.

Brasilien bestreitet vor der WM noch den Test gegen Österreich. Los geht das Turnier für den Mitfavoriten dann am 17. Juni gegen die Schweiz. Kroatien wird bei der WM erstmals am 16. Juni gegen Nigeria spielen.

(APA/dpa)