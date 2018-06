Salah und 45-jähriger El-Hadary in Ägyptens WM-Kader

Der verletzte Stürmerstar Mohamed Salah führt das erste WM-Aufgebot Ägyptens seit 28 Jahren an. Teamchef Hector Cuper berief den 25-jährigen Torjäger von Liverpool am Montag in seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die Fußball-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Neben Salah ist auch Mohamed Elneny ein angeschlagener Schlüsselspieler im Aufgebot des Rekord-Afrikameisters.

Der Mittelfeldspieler fehlte seinem Llub Arsenal wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in der Endphase der Saison. Bei der WM ist der 25-Jährige ebenso wie Salah für Cuper nicht zu ersetzen. Im Tor vertraut der Argentinier weiter Essam El-Hadary. Der Keeper ist mittlerweile 45 Jahre alt und dürfte Kolumbiens Schlussmann Faryd Mondragon als ältesten Spieler ablösen, der je bei einer WM gespielt hat. Mondragon war bei der Endrunde 2014 in Brasilien bei seinem letzten Einsatz 43 Jahre und drei Tage alt.

Salah hatte sich bei einem harten Einsteigen von Gegenspieler Sergio Ramos im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen. Verbandschef Hany Abo-Rida hatte nach einem Treffen mit dem behandelnden Arzt verkünden lassen, Salah werde wegen der Schulterblessur maximal drei Wochen pausieren müssen. Damit wäre ein Einsatz des Angreifers im ersten WM-Spiel der Nordafrikaner am 15. Juni in Jekaterinburg gegen Ex-Weltmeister Uruguay möglich.

Ägypten nimmt erstmals seit 1990 wieder an einer WM teil und hat sich das Achtelfinale zum Ziel gesetzt. Die Nordafrikaner treffen in der Gruppe A noch am 19. Juni in St. Petersburg auf Gastgeber Russland und am 25. Juni in Wolgograd auf Saudi-Arabien.

(APA/dpa)