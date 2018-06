Fastenbrechen während des Länderspiels

Noch bis 14. Juni gilt für fromme Muslime der Ramadan, darf zwischen Sonnenaufgang und -untergang weder getrunken noch gegessen werden. Dies bringt auch viele Profisportler an ihre körperlichen Grenzen, das tunesische Nationalteam hat in der Vorbereitung auf die WM in Russland eine kreative Lösung gefunden.

Sowohl in den Testspielen gegen Portugal als auch zuletzt gegen die Türkei gab Torhüter Mouez Hassen pünktlich nach Sonnenuntergang eine Verletzung vor. So ließ er sich nach einem harmlosen Ball theatralisch auf den Boden fallen - die Behandlungspause nutzten die restlichen Spieler, um sich mit Wasser und Datteln zu stärken.

Gegen Europameister Portugal erzielten die Tunesier nach dieser Pause noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand, gegen die Türkei gingen die Nordafrikaner zwar danach in Führung mussten sich am Ende aber ebenfalls mit einem 2:2 begnügen.

لاعبو المنتخب الوطني التونسي يتناولون وجبة الافطار 🌙في الشوط الثاني من المباراة ضد المنتخب البرتغالي

💪👏#المنتخب_التونسي pic.twitter.com/Ypd0FcBbze — Mahdi (@KhmiriMahdi) 29. Mai 2018

(red)