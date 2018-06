Eklat um Argentiniens Länderspiel-Absage in Jerusalem

Jerusalem. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat die argentinische Absage des Länderspiels in Jerusalem scharf kritisiert. „Es ist eine Schande, dass die argentinischen Fußballstars dem Druck der Israel-Hasser nachgegeben haben, deren einziges Ziel es ist, Israels Grundrecht zur Selbstverteidigung zu verletzen und seine Vernichtung herbeizuführen“, schrieb er auf Twitter.

Was aber war passiert? Argentinien hatte nach palästinensischen Protesten gegen den Auftritt des Vizeweltmeisters in der Juden und Muslimen gleichermaßen heiligen Stadt das für Samstag angesetzte Spiel abgesagt. Der Präsident des palästinensischen Fußballverbandes, Dschibril Radschub, hatte zuvor Lionel Messi aufgefordert, das Spiel zu boykottieren. Anderenfalls sollten Palästinenser sein Trikots verbrennen.

Der Israelische Fußballverband wird Beschwerde beim Weltverband Fifa einreichen.

Die Partie hätte ursprünglich in Haifa stattfinden sollen, wurde aber vom israelischen Verband verlegt - nach Jerusalem. Als Folge dessen, weil ja US-Präsident Donald Trump die Heilige Stadt als Hauptstadt Israels anerkannt habe. Das Teddy-Kollek-Stadion liegt in West-Jerusalem, die Palästinenser beanspruchen den Ostteil. Trotzdem gingen die Wogen so hoch, dass nun abgesagt wurde. Sportministerin Miri Regev sagte nach einem Bericht der Nachrichtenseite „ynet“: „Seit Argentinien seine Teilnahme in dem Spiel gegen Israel mitgeteilt hat, haben Terrororganisationen angefangen, Botschaften an Spieler und ihre Familien zu schicken, inklusive expliziter Drohungen gegen ihre Leben und die Leben ihrer Familien.“

Unverständnis, Ausreden und sehr viel Zorn

Im Mai war es nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem an der Gaza-Grenze zu schweren Konfrontationen gekommen, bei denen israelische Soldaten 60 Palästinenser töteten. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser sehen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates Palästina. Das Testspiel der Argentinier sollte im Teddy-Kollek-Stadion im Jerusalemer Stadtteil Malha stattfinden, wo einst ein palästinensisches Dorf stand.

„Gesundheit und Vernunft gehen vor“, sagte der Argentinier Gonzalo Higuain dem Sportsender ESPN. Deshalb sei es richtig, nicht nach Israel zu reisen. Trainer Jorge Sampaoli sei auf der Suche nach einem neuen Rivalen vor Beginn der WM, berichtete die Zeitung „La Nacion“. Kandidaten hierfür seien San Marino und Malta.

„Die Freundschaft zwischen Argentinien und Israel hängt nicht von einem Fußballspiel ab“, hieß es in der Mitteilung der israelischen Botschaft in Argentinien weiter. „Unser demokratisches und pluralistisches Land (aus Juden, Muslimen und Christen) wird immer gerne die Vertreter des argentinischen Sports empfangen.“

Radschub legte aber nach. „Der Sport hat heute triumphiert, und Israel wurde durch die Absage des Spiels die Rote Karte vors Gesicht gehalten.“ Argentinien und Messi hätten Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu damit „einen Schlag verpasst“. Sie hätten sich nicht instrumentalisieren lassen.