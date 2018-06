Ägypten gegen Uruguay: Ein Verteidiger erlöst die Stürmerstars

Zwei prominente Namen fehlten in der ägyptischen Startelf gegen Uruguay: Mohamed Salah macht die im Champions-League-Finale erlittene Schulterverletzung offenbar doch mehr zu schaffen als vom Verband zunächst verlautbart, im Tor entschied sich Teamchef Hector Cuper überraschend gegen die eigentliche Nummer eins, Essam El-Hadary, der mit seinen 45 Jahren einen neuen WM-Altersrekord aufgestellt hätte.

Aufseiten Uruguays spielen die klingendsten Namen bekanntlich im Sturm, immer wieder wurden Luis Suarez und Edinson Cavani gesucht. Die Stürmer des FC Barcelona bzw. Paris St. Germain haben zusammen in der abgelaufenen Saison 71 Pflichtspieltore erzielt, gegen die dicht gestaffelte ägyptische Abwehr aber blieben sie lange wirkungslos. Der siebenmalige Afrikameister verstand es, die Außenposition gut zu decken und entschärfte damit Uruguays größte Stärke nachhaltig. Ganz auszuschalten sind solche Topstürmer aber nie, nach einem verlängerten Eckball kam Suarez in bester Position zum Abschluss – und jagte den Ball ins Außennetz (24.). Ägypten trat vor der Pause offensiv so gut wie nicht in Erscheinung, Salah fehlte an allen Ecken und Enden.

Suarez fehlt der Biss vor dem Tor

Unmittelbar nach der Pause hatte Suarez die nächste große Chance, als Cavani ihn nach einer misslungenen Abwehr ideal einsetzte, doch Torhüter Al-Shenawy war mit dem Knie zur Stelle. Blieben die ägyptischen Fehler jedoch aus, präsentierten sich die Südamerikaner erschreckend ideenlos und so plätscherte die Partie auch in der zweiten Halbzeit auf überschaubarem Niveau dahin. Es passte ins Bild, dass ausgerechnet Suarez vor dem Tor der nötige Biss fehlte. Auch seine dritte Topchance – erneut nach schöner Vorarbeit von Cavani – verstolperte der 31-Jährige allein vor Al-Shenawy kläglich (73.). Im Finish tauschten die beiden Stürmerstars einmal die Rollen, allerdings scheiterte auch Cavani nach Suarez-Vorarbeit mit seinem Volleyschuss am ägyptischen Keeper (82.).

Als ein Freistoß von Cavani nur an die Stange ging und Caceres mit dem Nachschuss statt ins leere Tor den eigenen Mitspieler traf, herrschte bei Uruguay schiere Verzweiflung, an einen Treffer glaubte wohl niemand mehr. Doch dann stieg der aufgerückte Innenverteidiger Gimenez bei einem Eckball am höchsten und jagte den Ball ins Netz (89.). Uruguay hat den siegreichen Auftakt somit geschafft, als Torschussübung kommt Saudi-Arabien als nächster Gegner gerade recht. Ägypten muss gegen Russland auf einen fitten Salah hoffen.

