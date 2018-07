"Wie kann man Nein zu Ronaldo sagen"? CR7 wurde Napoli angeboten

Am Montag wurde Cristiano Ronaldo von Juve-Fans in Turin euphorisch gefeiert. Die neue Heimat des Top-Spielers hätte aber durchaus südlicher liegen können, wenn man italienischen Medienberichten Glauben schenkt. Demnach wurde Ronaldo nämlich zuerst dem SSC Napoli angeboten.

Der portugiesische "Super-Agent" Jorge Mendes, der gute Kontakte zu Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis hat, soll bei diesem angeklopft haben. De Laurentiis bestätigte in einem Interview mit dem Sender "Radio Kiss Kiss" am Montag das Gespräch mit Mendes: "Wir haben über vieles gesprochen, und wenn man mit Mendes spricht, spricht man auch über Ronaldo", so der Napoli-Präsident. Der Agent habe ihm einen Wechsel von Ronaldo nach Neapel in Aussicht gestellt. „Wie kann man Nein zu Ronaldo sagen?“, fragt sich De Laurentiis, um sich dann gleich selbst die Antwort zu geben: Die 350 Millionen Euro, die Juventus für Ronaldo bezahlte, seien außerhalb der Reichweite des Vereins gelegen.

Er habe zwar einen Vorschlag gemacht, mit dem Napoli den Deal hätte stemmen können, Mendes sei auf diesen aber nicht eingegangen. Außerdem, sagt De Laurentiis nun im Nachhinein, hätte es Schwierigkeiten in der Mannschaft gegeben, wenn alle nur noch auf "CR7" geblickt hätten. Denn schließlich habe Napoli auch viele andere Top-Spieler.

Ronaldo: "Ein Schritt nach vorne"

Ronaldo verkündete unterdessen vor Journalisten in Turin: "Ich würde nie sagen, dass der Wechsel nach Turin ein Rückschritt ist, es ist ein Schritt nach vorne". Und weiter: "Juventus hat eine der besten Mannschaften der Welt. Ich habe nicht viel Zeit gebraucht, um mich für den Wechsel zu entscheiden."

(sk)