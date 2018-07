Özil zur Erdoğan-Affäre: "Würde das Foto wieder machen"

Der deutsche Fußballer Mesut Özil hat sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan verteidigt. Er würde "das Foto wieder machen", schrieb Özil via Twitter auf Englisch in seiner ersten öffentlichen Erklärung seit dem Bild.

Özil hat sich damit erstmals öffentlich zur Erdoğan-Affäre geäußert. Über seine Zukunft in der DFB-Elf äußerte er sich dabei nicht. Nur, wie soll denn jetzt der DFB noch reagieren? Es bleibt nur noch ein letzter Schritt.

Özil erklärte, er habe sich im Mai zu dem Foto "aus Respekt" vor dessen Präsidenten-Amt bereit erklärt - unabhängig von der Person. Ähnlich hätten die Queen oder die englische Premierministerin Theresa May gehandelt, als sie sich mit Erdoğan trafen. Das Foto habe aber keine politische Botschaft und sei auch nicht als Wahlhilfe zu verstehen, so Özil. Er habe sich mit Erdoğan - wie bei früheren Treffen - über Fußball unterhalten.

Außerdem verwies der 29-Jährige auf seine Wurzeln: "Ich habe zwei Herzen, das eine ist deutsch, das andere türkisch." Erdoğan nicht zu treffen, hätte seine Wurzeln verleugnet.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74