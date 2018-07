Boxer Arik über Özil: "Dümmere Aussage noch nicht gehört"

Der deutsch-türkische Profiboxer Ünsal Arik hat die Aussagen von Fußballer Mesut Özil auf das Schärfste kritisiert. "Alles, was Özil gerade macht, ist politisch. Er soll mal recherchieren, wofür (Recep Tayyip) Erdogan verantwortlich ist, und erklären, warum er diesen Menschen so toll findet", sagte der 37-Jährige in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe).

Özils Aussage, dass ein politischer Führer getrennt von der Person betrachtet werden könne, verurteilte der Superweltergewichts-Europameister. "Eine dümmere Aussage habe ich noch nicht gehört. Das hieße ja, der Präsident darf alles machen, unschuldige Leute einsperren, Kriege führen, und ich muss ihn immer unterstützen?"

Arik, der in Parsberg in der Oberpfalz geboren ist und für die Türkei boxt, engagiert sich seit Jahren gegen Erdogan. Dass Özil das Foto mit Präsident Erdogan nur aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes seiner Familie machte, bezeichnete Arik als "eine billige Ausrede".