Salzburg verkleinert die "Bullen"-Arena

Meister Salzburg hat seine Ankündigungen umgesetzt und einen Großteil des Oberrangs in der Red-Bull-Arena geschlossen. Die Kapazität des Stadions in Wals-Siezenheim verringert sich dadurch von 30.188 auf 17.218 Zuschauer. Das teilte der Klub in einer Aussendung am Mittwoch mit.

Der Oberrang wird künftig in der Bundesliga und im Cup nur noch für 600 Dauerkartenbesitzer geöffnet. Bei internationalen Spielen werde individuell über die Öffnung der weiteren Sektoren entschieden. "Mit dieser Änderung tragen wir der Größe der Stadt, dem Einzugsgebiet und den generellen Bundesliga-Besucherzahlen Rechnung und schaffen damit auch eine dichtere und bessere Atmosphäre in der Red Bull Arena", erläuterte Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter.

Der Verein vermeldete zudem ein klares Plus bei den Dauerkarten. Bereits knapp 6.000 solcher Tickets und damit 1.300 mehr als zuletzt seien für die kommende Saison abgesetzt worden.

