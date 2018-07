Ronaldo ist fit wie ein 20-Jähriger

Nun ist es offiziell, CR7 ist also wirklich so fit, wie er aussieht. Der italienische Sport-Journalist Matteo Bonetti veröffentlichte die Werte von Cristiano Ronaldos Medizincheck, den er im Rahmen seines Wechsels von Real Madrid zu Juventus Turin absolvierte. Fazit: Der 33-Jähriger hat einen Körper wie ein 20-Jähriger.

Sein Körperfettanteil liegt bei sieben Prozent, statt den bei Profifußballern im Schnitt üblichen elf Prozent. Auch die Muskulatur des fünffachen Weltfußballers kann nicht nur visuell beeindrucken. Statt den durchschnittlichen 46 Prozent, triumphiert Ronaldo mit einer Muskelmasse von 50 Prozent.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament