Einzelaktionen retten Austrias Heimsieg

Wien. Neue Saison, neues Stadion, neue Spieler – aber altbekanntes Unvermögen. Auf diesen Nenner lässt sich Austrias Auftakt in die neue Zwölferliga bringen. So sehr sich Neuzugänge Igor, Ebner, Matic oder Turgeman gegen Aufsteiger Innsbruck in Szene setzen wollten, vor 13.200 Zuschauern gelang ihnen anfangs wenig.

Die Mannschaft der violetten Ikone von Karl Daxbacher nützte die Gunst der Stunde. Ein kapitaler Fehlpass des Brasilianers Igor leitete das 0:1 ein, Dedic (19.) bewies dabei Ballgefühl. Grünwalds Ausgleichstreffer (38.) nach einer Einzelaktion gab Anlass zur Hoffnung. Auch das 2:1 (52.) durch Turgeman gelang dank eines Solo-Auftrittes.

Edomwonyi vergab zwei Topchancen, traf einmal die Stange (85.). Matic vergab sogar einen Elfmeter (88.). Austria gewann den Auftakt, aber es wartet noch sehr viel Team-Arbeit.