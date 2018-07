Siege für Sturm und Mattersburg

Sturm Graz ist mit einem 3:2-Sieg im Steirer Derby gegen Hartberg in die Saison gestartet. Der Vizemeister hatte vor den Augen von Teamchef Franco Foda jedoch mit dem Aufsteiger seine Mühe, geriet zunächst auch in Rückstand. Sturm-Verteidiger Avlonitis köpfelte eine Hereingabe von Sanogo eigentlich unbedrängt ins eigene Tor (6.). Nach einem Eckball traf Spendlhofer zum 1:1 (19.), nach einem Abstaubertor von Pink nach schönem Volleyschuss von Zulj (25.) war die Partie gedreht. Doch Hartberg ließ sich nicht beirren, spielte weiter mutig nach vorne und wurde kurz nach der Pause mit dem Ausgleich durch Tadic belohnt (47.). Sturm wackelte, wirkte müde und durfte dennoch über drei Punkte jubeln. Nach Pass von Koch schoss Hosiner zum 3:2 ein (82.).

In Altach glichen die Hausherren zweimal einen Rückstand aus, mussten sich am Ende jedoch Mattersburg mit 2:3 geschlagen geben. Die Burgenländer gingen durch Kerschbaumer in Führung (20.), Routinier Aigner köpfelte zum 1:1 ein (26.). In der zweiten Halbzeit schoss Höller die Mattersburger wieder voran, erneut Aigner, diesmal per Elfmeter, glich wieder aus (65.). Den Schlusspunkt in dem unterhaltsamen Schlagabtausch setzte Kvasina mit dem Siegtor für die Gäste (70.).

(red)