Austria verliert gegen WAC

Angesichts dunkler Gewitterwolken und starken Regens in Wolfsberg stand die Partie des WAC gegen Austria vor dem Abbruch, doch die Sonne kämpfte sich zurück und mit 30-minütiger Verspätung erfolgte der Anpfiff. Die Gäste begannen mit dem Schwung des gelungenen Saisonauftakts und verbuchten durch Grünwald eine gute Doppelchance, der Austria-Kapitän scheiterte nach einem kurz abgespielten Eckball zunächst an Keeper Kofler, im Nachschuss an der Stange (15.). Austria kontrollierte die Partie, ein kapitaler Fehlpass von Klein eröffnete dem offensiv eher unscheinbarem WAC die einzige Möglichkeit vor der Pause, doch Orgill vergab allein vor Pentz (25.).

Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie vor den Augen von Teamchef Franco Foda Druck dahin, ehe Kofler in höchster Not gegen Turgeman rettete (60.). Aus dem ersten Eckball schlug dann der WAC zu: Sollbauer köpfelte eine Hereingabe von Ex-Austrianer Liendl ein – Igor und Klein schauten nur zu (72.). Die Wiener waren in der Folge um den Ausgleich bemüht, doch es fehlten Ideen und Präzision in den Pässen, stattdessen vergab Orgill das 2:0 für den WAC (88.). Die Wolfsberger jubelten aber auch so über die ersten drei Punkte der Saison.

Nullnummer in Pasching

Punktelos rangiert Hartberg am Tabellenende. Der Aufsteiger trat im ersten Heimspiel beherzt auf, doch ein Freistoßtreffer von Zwierschitz (73.) sicherte der Admira den 1:0-Sieg. LASK konnte in der Generalprobe für das Europacupspiel gegen Besiktas Istanbul die Überlegenheit gegen St. Pölten nicht in Tore ummünzen. Ullmann vergab sogar einen Elfmeter (60.), damit blieb es beim 0:0 – die Linzer warten damit seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg.

(red)