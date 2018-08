Baumgartlinger fällt mit Innenbandriss lange aus

Leverkusen muss zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga auf Julian Baumgartlinger verzichten. Wie der Club am Sonntag mitteilte, hat sich der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft im DFB-Pokal-Spiel beim 1. CfR Pforzheim kurz vor der Pause in einem Zweikampf einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Samstagabend nach dem mit 1:0 gewonnenen Pokalspiel.

"Wir müssen nun schon improvisieren. Das ist eine schwierige Situation für uns", sagte Heiko Herrlich schon vor der befürchteten Diagnose.