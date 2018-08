Englischer Zweitligist setzt auf Psychotrick in Pink

Der englische Zweitligist Norwich City setzt in Heimspielen auf eine ungewöhnlichen Trumpf: Die Gästekabine im Stadion Carrow Road ist ganz in knalligem Pink gehalten. Norwich-Sportdirektor Stuart Webber informierte die Anhänger des Klubs über die Maßnahme, kommentierte sie jedoch nicht weiter.

Norwich adopt pink away room tactic https://t.co/KrF1uRaXal — Norwich City (@CanariesFC) 20. August 2018

Die rosa Farbe soll den Testosteronspiegel bei den gegnerischen Spielern senken und diese beruhigen. Angeblich habe sich das in US-Gefängnissen gezeigt. "Pink hat einen Effekt, aber nicht, weil es Pink ist, sondern weil es Kindheitserinnerungen hervorruft", erklärte hingegen der Sportpsychologe Alexander Latinjak von der University of Suffolk und glaubt nicht an die Wirkung: "Ich hätte keine Zeit verschwendet, die Umkleide neu anzustreichen."

Sportlich hat sich der Effekt noch nicht eindeutig gezeigt: In den bisherigen zwei Heimspielen setzte es eine 3:4-Niederlage gegen West Bromwich sowie im Ligacup einen 3:1-Sieg über Viertligist Stevenage.

(red)