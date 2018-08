Europa League: Rapid feiert 3:1-Heimsieg gegen FCSB

In der Meisterschaft ist Rapid die auf zahlreichen Plakatwänden angekündigten Festspiele bislang schuldig geblieben, zumindest in der Europa League aber sind die Grün-Weißen ihrem Saisonziel Gruppenphase einen großen Schritt näher gekommen. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den rumänischen Vizemeister FCSB haben sich die Hütteldorfer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Bukarest verschafft.

Rapid-Trainer Goran Djuricin sah sich schon vor Anpfiff mit harter Kritik des grün-weißen Anhangs konfrontiert. Die Rapid Ultras verteilten im Fanblock einen offenen Brief, in dem sie personelle Konsequenzen im Präsidium und die Ablöse des Chefcoaches fordern. Den Block West zierten „Gogo Raus“-Banner, trotz Führung wurden auch während der Partie Sprechchöre mit demselben Wortlaut angestimmt.

Vertrautes Personal, frühe Führung

Die völlig verpatzte Generalprobe beim LASK hatte Djuricin mit der nicht funktionierenden Rotation erklärt und vertraute deshalb wenig überraschend gegen den Nachfolgeverein von Steaua Bukarest auf dieselbe Startelf wie beim 4:0 gegen Slovan Bratislava vor einer Woche – Kapitän Stefan Schwab hatte sich nach Oberschenkelproblemen rechtzeitig fit gemeldet.

Vor 19.300 Zuschauern stellte sich der Erfolg schon nach nicht einmal drei Minuten ein: Nach einem Eckball für die Rumänen schaltete Potzmann nach Ballgewinn schnell, die Weitergabe an Murg, das folgende Zuspiel auf Knasmüllner und dessen trockener Abschluss waren ein Lehrbeispiel für einen mustergültigen Konter. Die frühe Führung spielte Rapid perfekt in die Karten, man zog sich zurück und wartete auf Chancen. Die Hütteldorfer bekamen die Möglichkeiten teilweise nach erschreckenden Fehlern im FCSB-Spielaufbau auf dem Silbertablett serviert, die Vorstöße wurden dann zwar schnell aber viel zu ungenau vorgetragen.

Vielleicht war die Glanzparade von Torhüter Strebinger nach einem Eckball der nötige Weckruf zu mehr Konsequenz im eigenen Offensivspiel, denn plötzlich fanden die Bälle Solospitze Alar. Der Rückkehrer von Sturm Graz hätte allein schon vor der Pause für die endgültige Entscheidung sorgen können, scheiterte jedoch zweimal am rumänischen Keeper (25., 38.) und köpfelte einmal nach Maßflanke von Schwab über das Tor (31.). Auch Berisha untermauerte seinen Ruf als Chancentod und vergab – aus nicht geahndeter Abseitsposition gestartet – allein vor Balgradean (38.). Besser machte es Innenverteidiger Sonnleitner, der nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 erhöhte (39.).

Schock und schnelle Antwort

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schreckmoment. Zunächst rettete Strebinger mit dem Fuß gegen Coman, kurz darauf war der Rapid-Schlussmann geschlagen. Nach schlechter Klärung von Sonnleitner schlief Nebenmann Barac bei der prompten Hereingabe und Gnohere erzielte den Anschlusstreffer für die Rumänen (47.).

Diesmal aber zeigten die Hütteldorfer die von den Fans so vehement geforderte Moral und gab die richtige Antwort. Murg setzte sich schön am Flügel durch, seine Flanke konnte Keeper Balgradean nur zur Mitte abwehren und Schwab fasste sich von der Strafgrenze ein Herz - 3:1 (49.).

FCSB hielt den Druck weiter hoch, lief an, doch Rapid durfte sich einmal mehr auf Strebinger in Hochform verlassen. Der Keeper wahrte den Zwei-Tore-Vorsprung mit Faust und Fuß (73.). Gelb-Rot für Berisha nach einem taktischen Foul (84.) läutete eine hitzige Schlussphase ein. Einen Weitschuss von Rusescu parierte erneut Strebinger, beim folgenden Eckball rettete die Latte bei Teixeiras Volley (90.).