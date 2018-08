Salzburg siegt auch in Altach

Salzburg-Trainer Marco Rose schickte in Altach im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation die zweite Garnitur auf den Rasen. Der Meister hatte dennoch in der ersten Hälfte alles im Griff, führte nach Toren von Prevljak (4., 21.) bzw. Fischer (10.) 2:1. Mit dem Ausgleich durch Dobras (58.) schienen sich die vergebenen Chancen zu rächen, doch ein schöner Schuss von Schlager aus spitzem Winkel („Der ist mir abgerissen“) besiegelte schließlich den 3:2-Sieg (83.).

Austria schrieb erstmals seit Anfang April in der Fremde an, blieb beim 0:0 in St. Pölten aber unter den Erwartungen. Die Wiener strahlten abgesehen von einer Monschein-Chance (12.) wenn nur über Standards so etwas wie Gefahr aus und hatte in der Nachspielzeit Glück, dass ein Haas-Weitschuss an die Latte ging (93.).

Schmerböck brachte den seit vier Spielen ungeschlagenen WAC gegen Sturm Graz vor der Pause in Front (41.). Joker Markus Pink traf kurz für den Vizemeister nach Wiederbeginn zum 1:1-Endstand (48.), die Grazer sind damit seit fünf Spielen sieglos.

