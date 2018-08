Gespaltenes Deutschland: Von „Kanaken“ und „Kartoffeln“

Frankfurt. Deutschlands Fußball steht nach dem WM-Debakel und der leidigen Foto-Affäre zwischen dem türkischen Präsident Erdoğan und Mesut Özil weiterhin vor einem breiten Graben. Nun erlitten alle Beteuerungen und erste Versuche, unter Joachim Löw doch einen Neustart zu schaffen, einen gehörigen Seitenhieb.

Der Badener, 58, sei keineswegs „unbestritten“, berichtet der „Spiegel“ und deckt zugleich das Mannschaftsklima auf. Das DFB-Team sei gespalten, in „Kanaken“ und „Kartoffeln“. Die als Schimpfwort bzw. Spott verwendeten Begriffe stehen für „Ausländer“ bzw. „Deutsche“.

Die Spieler würden sich zwar respektieren, abseits des Platzes aber in ganz verschiedenen Welten leben. Auf der einen Seite dominiert die „Bling-Bling“-Connection, also diejenigen, die sich mit teuren Sportwagen, Goldketten, Rap-Musik und höchst eigenwilligem Sprachgebrauch verwirklichen. Zu ihr zählen laut „Spiegel“ Boateng, Sané, Özil, Gündogan, Rüdiger und – obwohl er keinen Migrationshintergrund hat – Julian Draxler (von PSG den Bayern als Tausch für Boateng angeboten). Die andere Gruppierung, vertreten durch den „Bayern-Block“ rund um Müller und Hummels, würde mit Geld, Ruhm und Sprache einen anderen Umgang pflegen, daher auch konsequent zu den Teamkollegen Abstand halten.

„Klassensprecher“ Mats Hummels

Beide Seiten sollen übereinander spotten, es mag zwar Spaß sein – bei dieser Spaltung gehe es angeblich nicht um Politik oder Religion, sondern um Lifestyle – aber zwei Gruppen, die nichts gemeinsam haben wollen, bilden kein Team.

Über Müller und Hummels hätten sich Sané und Co. lustig gemacht. Ihrer Aussprachen und Gesten wegen, oder Hummels Auftritte, die an einen „Klassensprecher“ erinnern. Löw habe es mit „kumpelhaften“ Art nicht geschafft, prangert das Magazin an, erneut eine Brücke zu bilden. Die dafür nötigen Bausteine wurden mit der laschen, inkonsequenten, definitiv aber kommunikativ katastrophal umgesetzten Özil-Causa verspielt.

Nicht nur das ungeliebte Quartier oder das über Nacht abgeschaltete WLAN sorgten für noch schlechtere Stimmung bei der WM, allen voran soll es Löws Umgang in der Özil-Causa gewesen sein. Er lehnte dessen Ausschluss aus dem Kader entschieden ab. Erschwert durch die Ausbootung von Sané, der seinen „Brüdern“ fehlte, und der eigenwilligen Torhüterwahl (Neuer statt Ter Stegen), kippte in der zweigeteilten Teamstruktur die Motivation.

Löw habe es sich zu gemütlich, zu leicht gemacht nach dem WM-Sieg, lautet ein schwerer Vorwurf eines anonym bleiben wollenden DFB-Vertreters. „Die Mannschaft hat sich verselbstständigt. Es fehlte einer, der Kontakt hält und kritische Entwicklungen anspricht.“

Chaos im DFB: Wer wusste was? Wusste keiner etwas?

DFB-Präsident Reinhard Grindel seien die Bezeichnungen „Kanaken und Kartoffeln“ nicht bekannt gewesen. Er soll auf eine Erklärung Özils gedrängt haben, jedoch von Löw gebremst worden sein. Manager Oliver Bierhoff jedoch wusste, dass man sich mit dieser Problemstellung in Zukunft intensiver werde beschäftigen müssen. Wie passt all das aber mit den Integrationsbemühungen des DFB und all den vorangegangenen Erklärungen denn noch zusammen?

Hat Löw die Spaltung in seiner Mannschaft tatsächlich nicht mitbekommen? Dem Verband habe er darüber nichts berichtet, erklärt Grindel. Ob es der DFB-Trainer am Mittwoch tun wird, wenn er der Öffentlichkeit seine WM-Analyse präsentieren wird? Es irritiert nicht, dass in dem Bericht über Nachfolger (Zinedine Zidane) spekuliert wird, es scheint allerdings sehr unwahrscheinlich. Unbestritten hingegen ist, dass die Integrationsfrage und der Umgang damit im DFB-Team noch länger die Gespräche überlagern wird.

(mada)