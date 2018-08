Europa League: Salzburg und Rapid warten auf Gegner

In Monaco findet heute (13 Uhr, live Eurosport, uefa.com) die Auslosung für Gruppenphase der Europa League statt. Salzburg ist nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Roter Stern Belgrad in Topf 1 gesetzt und geht damit den ganz großen Namen aus dem Weg. Mit Celtic Glasgow (SCO) oder AC Milan (ITA) sind dennoch prominente Gegner möglich, auch ein Duell mit Schwesternklub RB Leipzig bzw. ein Wiedersehen mit Malmö oder Düdelingen - in den letzten Jahren Stolpersteine auf dem Weg in die Königsklasse - ist möglich.

Rapid hat sich am Donnerstagabend mit einer 1:2-Niederlage gegen FCSB zum Aufstieg gezittert und wird aus Topf zwei gezogen. Ein Aufeinandertreffen mit Bundesligarivalen Salzburg ist in dieser Phase des Wettbewerbs noch nicht möglich, da keine zwei Klubs aus demselben Land in eine Gruppe gelost werden.

Die Topfeinteilung für die Auslosung der Gruppenphase:

Topf 1: FC Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiew, Red Bull Salzburg, Villarreal, Anderlecht, Lazio Rom, Besiktas Istanbul, Olympiakos Piräus

Topf 2: Sporting Lissabon, Olympique Marseille, PAOK Saloniki, AC Milan, Fenerbahce Istanbul, FK Krasnodar, FC Kopenhagen, Rapid Wien, Genk, Astana, Ludogorez Rasgrad, Celtic Glasgow.

Topf 3: FC Zürich, Betis Sevilla, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Malmö, Spartak Moskau, Standard Lüttich, Stade Rennes, Bordeaux, BATE Borisow, Karabach Agdam

Topf 4: Apollon Limassol, Rosenborg Trondheim, Slavia Prag, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaka, Videoton Szekesfehervar; Glasgow Rangers, F91 Düdelingen, Sarpsborg, Spartak Trnava, Worskla Poltawa

(APA)