Arnautovic nach vierter West-Ham-Niederlage besorgt

Spätestens seit Samstag herrscht bei West Ham United Alarmstimmung. Der Londoner Club kassierte gegen den Aufsteiger Wolverhampton Wanderers eine 0:1-Heimniederlage und liegt in der Fußball-Premier-League nach vier Runden als einziges noch punktloses Team am Tabellenende.

Marko Arnautovic, der die „Hammers“ als Kapitän aufs Feld geführt hatte, geriet ins Grübeln. „Wir müssen an uns glauben und wir müssen uns steigern, sonst bekommen wir große Probleme“, erklärte der ÖFB-Teamspieler.

Für den verpatzten Saisonauftakt hatte der Wiener keine Erklärung. „Wir sind in einer schwierigen Situation. Ich weiß wie es den Spielern, aber vor allem dem Verein und den Fans geht. Sie erwarten mehr von uns. Wir müssen jetzt zusammenhalten“, forderte Arnautovic.

Der bereits unter Druck geratene neue West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini gab zu, „sehr besorgt“ zu sein. „Das ist kein schlechter Start, das ist ein sehr schlechter Start. Man kann viele Entschuldigungen für schlechte Resultate finden, doch es ist einfach nicht normal, viermal hintereinander zu verlieren“, meinte Pellegrini.