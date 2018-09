Spiel um den versöhnlichen Abschluss

Wien. Die wichtigste Frage ist schon vor dem Anpfiff des letzten WM-Qualifikationsspiels des Nationalteams gegen Finnland heute (17 Uhr, live ORF eins) in Wr. Neustadt beantwortet: Die WM in Frankreich im kommenden Jahr wird ohne Österreich stattfinden. Nur acht europäische Nationen qualifizieren sich neben dem Gastgeber für die Endrunde, die Mannschaft von Dominik Thalhammer hat keine Chance mehr auf das Play-off der vier besten Gruppenzweiten um das letzte WM-Ticket.

Entscheidend hierfür war das 1:1 gegen Serbien Anfang April, doch selbst mit zwei Punkten mehr wäre der Aufstieg am letzten Spieltag noch eine Zitterpartie und abhängig von Schützenhilfe gewesen. Im Gegensatz zum EM-Achtelfinale vermochte Österreich Gruppensieger Spanien nur im Heimspiel zu fordern (0:1, auswärts 0:4), die Ibererinnen und Italien sind als einzige Topteams bislang ohne Punktverlust geblieben. „Für uns hat das nichts geändert. Wir wollen uns weiterentwickeln, ein gutes Match zeigen und drei Punkte holen“, betonte Sarah Zadrazil.

Teamchef Thalhammer hat den Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf insbesondere zum Offensivtraining genutzt. „Wir haben auswärts in Finnland sehr souverän gespielt, jetzt aber bereits wieder neue Ideen im Ballbesitz entwickelt“, erklärte der 47-Jährige. Mit Verteidigerin Yvonne Weilharter, 17, von Sturm Graz ist eine Debütantin dabei, dazu steht Lisa Makas vor ihrem Comeback. Die Duisburg-Legionärin erlitt bei der EM im Vorjahr einen Kreuzbandriss und könnte nun nach 401 Tagen wieder ins Teamtrikot schlüpfen.

Der Blick auf den jungen Kader stimmt durchaus optimistisch für die Zukunft: Mit Laura Wienroither, Jennifer Klein, Katharina Naschenweng (alle Hoffenheim) sowie Viktoria Pinther und Nadine Prohaska (beide Sand) ist die ÖFB-Abordnung in Deutschland über den Sommer wieder größer geworden. Die derzeit verletzte Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hat Bayern München für Arsenal in der aufstrebenden FA Women's Super League getauscht, Sarah Puntigam ist von Freiburg zu Montpellier in die französische Liga gewechselt, die mit Lyon zuletzt dreimal in Folge den Champions-League-Sieger stellte.

Die Auslosung für die EM 2021 in England erfolgt im Februar, als aktuelle Nummer 13 Europas werden die ÖFB-Frauen aus Topf zwei gelost werden. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)