Beckham nennt seinen MLS-Klub Inter Miami

Englands ehemaliger Fußballstar David Beckham hat am Mittwoch den Namen seines MLS-Teams bekanntgegeben. Die Beckham-Franchise wird ab 2020 unter dem Namen "Club Internacional de Futbol Miami" bzw. "Inter Miami" in der Major League Soccer (MLS) auflaufen. Der Name soll für Inklusivität stehen und richtet sich vor allem an die Spanisch sprechende Bevölkerung Miamis.

"Das ist ein besonderer Tag für mich und das ganze Team", erklärte Beckham, Besitzer und Präsident des Klubs. "Dieser Tag ist ein wichtiger in der Geschichte von Club Internacional de Futbol Miami." Nach Plan soll die Mannschaft 2020 den Spielbetrieb in einem temporären Stadion für 25.000 Zuschauer aufnehmen.

(APA/Reuters)