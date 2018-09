ÖFB-Frauen testen gegen Olympiasieger Deutschland

Einen echten Testspiel-Kracher vermelden die ÖFB-Frauen. Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer trifft am 6. Oktober 2018 in einem freundschaftlichen Länderspiel auswärts auf Deutschland, die aktuelle Nummer zwei der Fifa-Weltrangliste. Gespielt wird in Essen, der Anstoß erfolgt um 14:00 Uhr.

"Es spricht für unseren Weg und unsere Entwicklung, dass wir nunmehr die Möglichkeit haben, laufend gegen Topnationen wie Deutschland zu spielen", sagt Thalhammer. Bereits im Vorjahr hatte das Frauen-Nationalteam freundschaftliche Länderspiele gegen England, die Niederlande und Dänemark bestritten.

Das bislang einzige Aufeinandertreffen der Österreicherinnen mit der DFB-Auswahl datiert vom 22. Oktober 2016. Bei einem freundschaftlichen Länderspiel im Vorfeld der UEFA Women's EURO unterlag die Thalhammer-Elf in Regensburg knapp mit 2:4. Laura Feiersinger und Nina Burger erzielten vor rund 10.000 Zuschauern die Tore zum zwischenzeitlichen 2:2.

"Bereits vor zwei Jahren konnten wir Deutschland fordern. Seither haben wir uns aber weiterentwickelt. Ich bin überzeugt, dass es mit unserer Spielidee möglich ist, absolute Topteams auch zu schlagen", so Thalhammer. Das habe man u.a. beim 4:2 gegen Dänemark im vergangenen Juni, sowie im EM-Viertelfinale gegen Spanien bewiesen, betont der Teamchef.

Das DFB-Team wird seit April 2018 interimistisch von Bundestrainer Horst Hrubesch betreut und hält bei zwei Welt- und acht Europameister-Titel. Vor zwei Jahren gewann Deutschland bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals die Goldmedaille. Deutschland ist zudem bereits fix für die WM 2019 in Frankreich qualifiziert.

(red)