Champions League: Messi in Torlaune

Für Mark van Bommel war es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. In der Saison 2005/06 hatte der Niederländer das Trikot des FC Barcelona getragen, wirklich glücklich wurde die Kämpfernatur dort aber nicht. Am Dienstag stand er in der Champions League als Trainer von PSV Eindhoven an der Seitenlinie im Camp Nou, das ob des nicht ganz so namhaften Gegners und der frühen Anpfiffzeit (18.55 Uhr) nicht ausverkauft war.

PSV begann mutig und engagiert, Pereiro (8.) und Bergwijn (14.) verbuchten erste gute Chancen. Barcelona setzte auf den gewohnt hohen Ballbesitz und durfte sich einmal mehr auf seine Topstars verlassen: Nach Foul an Dembélé zirkelte Messi einen Freistoß unhaltbar ins Eck (32.). Moral und Einstellung stimmten beim niederländischen Meister, allein spielerisch reichte es nicht und das zeigte sich am Ende im Ergebnis. Denn auf der Gegenseite zeigten sich die Barça-Stars in Spiellaune: Dembélé ließ gleich drei Gegenspieler stehen und erhöhte auf 2:0 (75.), Messi legte einen Doppelpack zum 4:0-Endstand nach (77., 87.) – der Argentinier jubelte an diesem Abend über die CL-Tore Nummer 101, 102 und 103.

In Mailand feierte Inter einen Last-Minute-Sieg gegen Tottenham. Icardi mit einem sehenswerten Volleyschuss (85.) und Vecino nach einem Eckball (92.) drehten den Rückstand durch Eriksen (53.) und bescherten den Italienern ein siegreiches CL-Comeback nach sechs Jahren Pause.

(swi)