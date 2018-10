Pay-TV: Sky kontert und holt sich die Premier League zurück

Englands Premier League kehrt ab der kommenden Saison zu Sky Deutschland zurück. Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 bis einschließlich 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich live und exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Premier League über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Die für drei Jahre abgeschlossene Vereinbarung gilt demnach ab der Saison 2019/20. Für die laufende Spielzeit liegen die Premier-League-Rechte noch beim Streamingdienst DAZN.