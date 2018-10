Belgischer Meistertrainer muss vor Gericht

Der im Zuge der Betrugsermittlungen im belgischen Fußball festgenommene FC-Brügge-Trainer Ivan Leko soll am Donnerstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Das berichtete die Agentur Belga unter Berufung auf Lekos Anwalt. Der Kroate, der Brügge in der vergangenen Saison zum Meistertitel geführt hatte, war am Mittwoch im Rahmen einer Großrazzia festgenommen worden.

Wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Korruption und Spielmanipulationen hatte die Polizei Dutzende Gebäude in Belgien und in anderen Ländern durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Von den Ermittlungen sind Topclubs der ersten belgischen Liga wie RSC Anderlecht, Standard Lüttich und Brügge betroffen, aber auch Spielerberater, Schiedsrichter und Journalisten. Lekos Verein hat sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert.

(APA/dpa)