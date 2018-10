Analyse: Deutschlands vollkommen harmloses Fußballspiel

Deutschland, die einstige Fußball-Großmacht, steht ratlos im Abseits. Nach der so ernüchternden 0:3-Pleite gegen die Niederlande – der höchsten überhaupt gegen Oranje und der ersten seit 16 Jahren – droht dem Weltmeister von 2014 sogar der Abstieg in der Nations League. Es war die fünfte Niederlage 2018, mehr gab es innerhalb eines Jahres noch nie in der DFB-Historie.



Es wurde kein Neuanfang gestartet, sondern bloß das bei der WM so kläglich gescheiterte Spiel munter fortgesetzt. Auf Kritik reagieren Spieler wie Hummels oder Neuer gereizt, Teamchef Joachim Löw wirkt unbelehrbar. Er sah Fortschritte, obwohl seine Mannschaft im Finish zerfallen ist wie bei der WM gegen Südkorea. Verliert der Gruppenletzte (Liga A, Gruppe 1) also Dienstagabend gegen Weltmeister Frankreich, steht der Trainer vor dem Aus.