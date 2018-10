FC Valetta macht Sprint-Legende Usain Bolt ein Angebot

Usain Bolt will Fußballprofi werden. Der Ex-Sprinter, 32, spielt bereits in Australien, er trifft für die Central Coast Mariners. Ob sie ihn aber verpflichten für die neue Saison, blieb offen. Den Jamaikaner wirft das aber nicht aus der Spur - denn er hat bereits ein Angebot: der maltesische Fußball-Meister FC Valetta will Leichtathletik-Legende engagieren.

"Geschichte schreiben", so formulierte es Geschäftsführer Ghasston Slimen. Valetta werde "das Finale im Super Cup am 13. Dezember spielen, welches wir gewinnen. Also können sie sich vorstellen, wie Usain Bolt zehn Jahre nachdem seinem Rekord von Peking die Super-Cup-Trophäe stemmt?"

Es ginge dabei nicht um Geld, "es geht um Geschichte. Das ist etwas, worüber man in 50 oder 100 Jahren noch sprechen wird", sagte Slimen, der die Verpflichtung nicht als (reine) PR-Aktion deuten will. "Er soll hier ja keinen Urlaub machen, er soll trainieren - und Tore schießen!" Kolportiert wird ein Zweijahresvertrag.

Schneller geht es nicht

Eine Gruppe von Investoren der Sanban Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat im September eine Mehrheitsbeteiligung an Valetta erworben, mit dem Ziel, sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Der achtmalige Olympiasieger Bolt hatte zuletzt bei seinem Startelf-Debüt für den australischen Erstligisten in einem Testspiel doppelt getroffen.

Mehrfach hatte der schnellste Mann der Welt (9,58 Sekunden über 100 meter, 2009) Wettkampfpausen zu Trainingsbesuchen bei Spitzenklubs wie dem englischen Rekordmeister Manchester United und Borussia Dortmund (Training unter Peter Stöger) genutzt.