Dortmund trifft wie am laufenden Band

Stuttgart. 4:0 gewonnen, weiterhin Tabellenführer – aber rundum zufrieden wirkte Dortmund-Trainer Lucien Favre trotzdem nicht. Obwohl die BVB-Spieler so reichlich Tore schießen wie nie zuvor in ihrer Bundesligahistorie, übernahm der Coach die Rolle des Mahners: „Wenn Stuttgart ein Tor geschossen hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre . . .“

Die warnenden Worte mögen getrost auch so zu interpretieren sein, dass die Westfalen noch besser werden könnten – und wissen, dass sie sich am Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid kaum Nachlässigkeiten wie in der zweiten Hälfte erlauben dürften. In der Bundesliga festigte der BVB seine Rolle als Titelaspirant, ist als einziger Klub noch ungeschlagen, sogar wettbewerbsübergreifend, und imponiert entgegen der Vorsaison unter Peter Stöger mit zumeist stoischem Spiel nun mit Toren. 27 Mal waren die Dortmunder erfolgreich, so gut wie noch nie nach acht Runden.

In Dortmund scheint man aber aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Auch in der vergangenen Saison unter Trainer Peter Bosz haben sie anfangs die Liga dominiert. Dann aber kam der Einbruch, das Tief. Vielleicht ist Favre genau deshalb der richtige Trainer für diesen Verein.

Im Moment lassen Konstanz, Mentalität und Spielqualität aber auf eine erfolgreiche Saison schließen. Nach dem 7:0 über Nürnberg, dem 4:2 über Leverkusen und 4:3 über Augsburg schoss der BVB im vierten Bundesligaspiel nacheinander mindestens vier Tore. 20 Punkte stehen zu Buche, nur 2010/11 waren sie zu diesem Zeitpunkt besser (21), am Ende wurden sie Meister.

Im Mittelpunkt steht vorn ein Spanier, den bis vor Kurzem eigentlich noch keiner in Deutschland so richtig wahrgenommen hat: Paco Alcácer. Eindrucksvoll setzt der vom FC Barcelona ausgeliehene Alcácer seinen famosen Torrausch fort, er hat in nur 106 Bundesligaminuten nun siebenmal getroffen. Die Dortmunder wollen den 25-Jährigen halten und zogen die Kaufoption für 23 Millionen Euro, war aus Spanien zu vernehmen. In Dortmund hielt man sich dazu jedoch bedeckt.

Das Warten auf Hasenhüttl

Auch in der Welt des FC Bayern ist scheinbar wieder alles in Ordnung. Dem medialen Rundumschlag von Rummenigge und Hoeneß folgte ein 3:1-Sieg gegen Wolfsburg. Bayer Leverkusen hingegen hinkt den Erwartungen weiter hinterher. Nach dem 2:2 gegen Hannover liegt die Werkself (ohne Baumgartlinger, Dragović, Özcan) nur auf Platz 13, was die Fans zu „Herrlich raus“-Rufen bewegte. Für Coach Heiko Herrlich gab es noch Rückendeckung durch Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Ralph Hasenhüttl soll aber bereits erneut kontaktiert worden sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2018)