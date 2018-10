Champions League: Bayern feiert glanzlosen Pflichtsieg

Nach dem Befreiungsschlag in der Liga strebte Bayern München danach, in der Königsklasse gegen AEK Athen nachzulegen, um die Diskussionen über die sportliche Krise zu beenden. Das Bemühen war der Mannschaft von Niko Kovac nicht abzusprechen, sie hatte deutlich mehr Ballbesitz und spielte fast doppelt so viele Pässe wie die Griechen, nur gefährlich vor das Tor kam sie in der ersten Halbzeit nicht. Es mangelte an Tempo und Ideen, Torjäger Robert Lewandowski war komplett abgemeldet. David Alaba beobachte den schwachen Auftritt seiner Kollegen wegen Oberschenkelproblemen nur von der Bank aus.

Am Ende setzte sich aber doch die individuelle Klasse durch: Nach einem Eckball kam der Ball glücklich zu Martinez, der artistisch volley einschoss (61.). Lewandowski legte nur zwei Minuten später nach, der Pole brauchte den Ball nach optimalen Stangl-pass von Rafinha aus kurzer Distanz nur noch über die Linie zu drücken (63.). Ein bayerisches Feuerwerk war es nicht, der Pflichtsieg aber lässt Kovac wieder ruhiger arbeiten.

CL-Debütant Young Boys Bern feierte im Heimspiel gegen Valencia den ersten Punkt und das erste Tor. Die Eidgenossen drehten nach einer schwachen ersten Halbzeit und dem Rückstand durch Batshuayi (26.) auf, kamen durch ein Elfmetertor von Hoarau zum Ausgleich (55.). Nur Valencia-Keeper Neto verhinderte im Finish Berns ersten Sieg, lenkte einen Kopfball von Sanogo an die Latte.

(red)