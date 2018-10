Rolltreppen-Einsturz überschattet Champions-League-Abend in Rom

Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind am Dienstagabend vor dem Champions-League-Spiel AS Rom - ZSKA Moskau 19 Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. 15 Verletzte stammen aus Russland, sagten Vertreter der russischen Botschaft in Rom der Nachrichtenagentur Tass. Bei den anderen vier Personen handle es sich Diplomaten zufolge um Ukrainer, hieß es. Fünf Personen hätten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. In Lebensgefahr schwebt dem Bericht zufolge niemand.

Der Unfall hatte sich in der U-Bahn-Station Repubblica ereignet. Die meisten Verletzten scheinen dem Fanlager des russischen Hauptstadtklubs anzugehören. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die meisten Menschen seien eingeklemmt worden und hätten Verletzungen an den Beinen erlitten.

Videoaufnahmen aus der U-Bahn-Station mitten im touristischen Zentrum der Stadt zeigen, wie die Stufen der Rolltreppe erst immer schneller fahren und dann anscheinend ungebremst dem Boden entgegenrasen. Am Ende der Treppe stürzen die Leute übereinander, stapeln sich, einige springen in Panik über den Handlauf.

Das Vorrunden-Spiel in der Champions League wurde trotz des Unfalls wie geplant um 21.00 Uhr im Olympiastadion angepfiffen. Moskau unterlag den Römern mit 3:0 (2:0).

