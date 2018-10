Dortmund weiter im Höhenrausch

Dortmund. Der Höhenflug des BVB hält an. Tabellenführer in der Bundesliga, Spitzenreiter in der Champions League: Borussia Dortmund hat auch die erste echte Reifeprüfung der Saison mit Bravour gemeistert. Beim 4:0-Sieg über das europäische Schwergewicht Atlético Madrid bewies das seit nunmehr zwölf Pflichtspielen ungeschlagenen Team von Trainer Lucien Favre erstaunliche Reife. Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphael Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (83.) vor 66.099 Zuschauern im Signal Iduna Park gelang der dritte Sieg im dritten Spiel der Gruppe A. Damit ist der Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse mit der imposanten Bilanz von neun Punkten und 8:0 Toren zum Greifen nahe.

Nach Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen die AS Monaco (3:0) kam der BVB anfangs schwer in das Match, das Kapitän Marco Reus im Vorfeld "eine Reifeprüfung" genannt hatte. Favre musste auf den zuletzt so treffsicheren Torjäger Paco Alcácer verzichten, der mit muskulärer Probleme im Oberschenkel fehlte

Der Europa-League-Sieger aus Madrid mit den Weltstars Antoine Griezmann und Diego Costa reiste mit der besten Verteidigung der spanischen Primera División an. Wie zu erwarten war, entwickelte sich so ein Geduldsspiel. Selbst der hochgelobte Angriff der Borussia hatte länger Probleme, den Champions-League-Finalisten von 2014 und 2016 in Bedrängnis zu bringen. In der Bundesliga sind die Dortmunder mit 27 Toren nach acht Spielen die gefährlichste Mannschaft, bei der verdienten Führung gegen Spaniens Vizemeister von Coach Diego Simeone hatten sie jedoch auch etwas Glück.

Gruppe A: Brügge - AS Monaco 1:1 (1:1) Tore: Wesley (39.) bzw. Sylla (32.) Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 (1:0) Tore: Witsel (39.), Guerreiro (73., 89.), Sancho (83.).

Tabelle: Dortmund 9/3) vor Atletico (6/3).

Gruppe B: PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1) Tore: Lozano (30.), L. de Jong (87.) bzw. Lucas (39.), Kane (55.). Rote Karte: Lloris (Tottenham/79.), FC Barcelona - Inter Mailand 2:0 (1:0) Tore: Rafinha (32.), Alba (83.)

Tabelle: Barcelona (9/3) vor Mailand (6/3).

Gruppe C: Paris St. Germain - SSC Napoli 2:2 (0:1) Tore: Rui (61./Eigentor), Di Maria (93.) bzw. Insigne (29.), Mertens (77.).

Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 (2:0) Tore: Firmino (20.), Salah (45., 51./Elfmeter), Mane (80.). Mane (Liverpool) vergab Elfer (77.) ~

Tabelle: Liverpool (6/3) vor Napoli (5/3).

Gruppe D: Lok Moskau - FC Porto 1:3 (1:2) Tore: An. Mirantschuk (38.) bzw. Marega (26./Elfmeter), Herrera (35.), Corona (47.). Rote Karte: Kverkvelia (Lok/76.). M. Fernandes (Lok) vergab Elfer (10.).

Galatasaray Istanbul - Schalke 04 0:0 Schalke: Burgstaller ab 90., Schöpf auf der Bank.

Tabelle: Porto (7/3) vor Schalke (5/3).