Champoins-League-Mix: Alle Spiele, alle Tore

Der FC Barcelona ist auch ohne Lionel Messi in der Fußball-Champions-League makellos geblieben. Die Katalanen setzten sich am Mittwoch im ersten Spiel nach der Verletzung ihres Superstars im Schlager der Gruppe B gegen Inter Mailand mit 2:0 (1:0) durch. Tottenham dagegen steht nach dem dritten sieglosen Auftritt, einem 2:2 bei PSV Eindhoven, vor dem Aus.

Dortmund fertigte Atletico Madrid im Spitzenspiel der Gruppe A mit 4:0 ab. Die Dortmunder halten nach drei Spielen beim Punktemaximum und einem Torverhältnis von 8:0. Liverpool schoss sich in Gruppe C mit einem planmäßigen 4:0 gegen Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad an die Tabellenspitze. Paris Saint-Germain rettete in der Nachspielzeit ein 2:2 gegen SSC Napoli.

Barca bestand den Härtetest gegen Inter mit etwas Mühe. Trainer Ernesto Valverde hatte als Messi-Vertreter überraschend Rafinha den Vorzug gegenüber Ousmane Dembele gegeben. Der Bruder von Bayern Münchens Thiago Alcantara traf nach Querpass von Luis Suarez auch zur Führung (32.). Messi, seinen gebrochenen Arm in einer Schlinge, jubelte auf der Tribüne - auch, als Jordi Alba für die Entscheidung sorgte (83.).

Inter musste nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug stehen dennoch gut, beträgt der Vorsprung auf Tottenham doch immer noch fünf Punkte. Die Londoner brachten sich in Eindhoven durch Eigenfehler um die Früchte ihrer Arbeit. Torhüter Hugo Lloris sah Rot (79.), Tore von Lucas Moura (39.) und Harry Kane (55.) waren für einen Sieg zu wenig.

PSG wankte gegen Napoli, ein Tor von Angel di Maria (93.) rettete dem französischen Serienmeister aber zumindest einen schmeichelhaften Punkt. Lorenzo Insigne nach Zuspiel von Jose Callejon (29.) und ein "Spitz" von Dries Mertens (77.) hatten Napoli zweimal in Führung gebracht. Dazu kam ein Eigentor von Mario Rui, der einen Querpass von Thomas Meunier ins eigene Tor rutschte (61.).

Liverpool nützte das Remis, um mit nun sechs Punkten an Napoli (5) und PSG (4) vorbeizuziehen. Der Finalist der Vorsaison hatte mit Salzburgs Quali-Schreck aus Belgrad keine Probleme. Roberto Firmino (20.), ein Doppelpack von Mohamed Salah (45., 51./Elfer) sowie ein Treffer des Ex-Salzburgers Sadio Mane (80.) sorgten für klare Verhältnisse. Mane vergab zudem einen Elfmeter (76.).

Dortmund spielte sich gegen Atletico nach der Pause auch ohne den angeschlagenen Goalgetter Paco Alcacer in einen kleinen Rausch. Ein abgefälschter Schuss von Axel Witsel hatte den BVB auf die Siegerstraße gebracht (39.). Nach Seitenwechsel traf der Portugiese Raphael Guerreiro in zweifacher Ausführung (73., 89.). Dazu war der Engländer Jadon Sancho erfolgreich (83.). Im Parallelspiel, dem ersten von Thierry Henry als Trainer in der Champions League, trennten sich Club Brügge und sein Team AS Monaco mit 1:1.

In Gruppe D setzte sich der FC Porto mit einem 3:1-Sieg bei Lok Moskau an die Tabellenspitze. Porto-Keeper Iker Casillas parierte beim Stand von 0:0 einen Elfmeter. Die Portugiesen führen zwei Zähler vor Schalke 04 und drei vor Galatasaray Istanbul. Die beiden Verfolger trennten sich in Istanbul torlos. Dabei vergaben die Schalker Torchancen in Hülle und Fülle und hatten in einigen Situationen auch den Schiedsrichter nicht auf ihrer Seite. ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller wurde in der 90. Minute eingewechselt, Landsmann Alessandro Schöpf saß auf der Ersatzbank.

