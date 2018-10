Premier League: Man-City nach 1:0 bei Tottenham wieder Tabellenführer

Manchester City ist auch nach der zehnten Runde Spitzenreiter der englischen Fußball-Premier-League. Der Titelverteidiger setzte sich am Montagabend im Schlager bei Tottenham mit 1:0 durch. Zum Matchwinner avancierte Riyad Mahrez bereits in der sechsten Minute. ManCity führt die Tabelle punktgleich vor Liverpool an, auch das zwei Zähler dahinter liegende Chelsea ist noch unbesiegt.

Für ManCity, das wettbewerbsübergreifend vier Spiele ohne Gegentor ist, war es der achte Saisonerfolg. Für die "Spurs" ging im Londoner Wembley Stadion eine Serie von vier Siegen am Stück zu Ende. Tottenham hat als Fünfter fünf Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze.