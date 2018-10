ÖFB-Cup: Austria steht im Viertelfinale

Wien. Austria steht im Cup-Viertelfinale. Die Violetten besiegten Dienstagabend den FAC in der Generali-Arena mit 3:1 (2:1). Die Tore erzielten Monschein (2) und Ewandro.

Damit erfüllten die Spieler die Minimalvorgabe ihres Trainers, Thomas Letsch. "Für mich ist wichtig, dass der Ball im Tor ist. Ob das ein Stürmer macht, ein Verteidiger, der Gegner – selbst der Schiedsrichter kann ihn reinwerfen. Ist mir egal”, sagte der Deutsche noch vor dem Anpfiff. Elf Treffer in zwölf Runden bescheinigen Austria ein Stürmer-Problem. Zuletzt war man zudem drei Spiele in Serie sieglos gewesen. Allerdings: FAC, der Tabellenachte der zweiten Liga, war alles, nur kein Maßstab.

Für Austria hat der Cup besondere Bedeutung, denn das Finale steigt am 1. Mai 2019 in Favoriten. Violett träumt also weiter vom "Finale daham".